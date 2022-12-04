Öğrencilerden yoğun bakımdan çıkan öğretmenlerine balonlu sürpriz

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yoğun bakımdan çıkıp, evine dönen öğretmen Sevinç Özdemir'i öğrencileri yalnız bırakmadı. Balonlarla Özdemir'in evine gelen öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu.
Körfezkent Emlak Konut İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Sevinç Özdemir, 17 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Özdemir, tedavisinin ardından evine döndü. Öğretmenlerinin taburcu olduğunu öğrenen öğrenciler ise Özdemir'i yalnız bırakmadı. Balonlarla Özdemir'in evinin önüne gelen öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu. Enfeksiyon riski nedeniyle dışarıya çıkamayan Özdemir, balkondan öğrencilerine el salladı. Duygu dolu anlar, kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-12-04 15:29:25
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