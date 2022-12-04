Babasını döven kuzenini öldüren şüpheli adliyede (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

İzmit'te bahçede çalışan babasına saldıran amcasının oğlu Soner Tezcan'ı (43) tabanca ile ateş ederek öldüren Tamer Tezcan (43), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-04 17:57:07



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