CANLI YAYINİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen 'Kökünü kurutma operasyonu' ile ilgili Kocaeli'de açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.KOCAELİ-DHADHA-Gündem Türkiye-Kocaeli
2022-12-05 08:00:59
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