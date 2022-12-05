Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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CANLI YAYINİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen 'Kökünü kurutma operasyonu' ile ilgili Kocaeli'de açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.KOCAELİ-DHADHA-Gündem Türkiye-Kocaeli

2022-12-05 08:00:59



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