Flash!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen Kökünü kurutma operasyonunda toplamda 307 şüpheliden 269'u yakalandı.KOCAELİ-(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli
2022-12-05 08:06:57
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