KOCAELİ, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 269 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kocaeli ve Sakarya'da sabahın erken saatlerinde narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon kapsamında Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, 2 ilde operasyona 2 bin 67 polisin katıldığını, havadan helikopter ve insansız hava araçlarıyla operasyona destek verildiğini belirtti.Görüntü Dökümü:
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamsıDHA-Gündem Türkiye-Kocaeli
2022-12-05 08:33:19
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