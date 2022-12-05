Bakın aslında ne için üretilmiş!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KOCAELİ, (DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 269 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli ve Sakarya'da sabahın erken saatlerinde narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon kapsamında Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, 2 ilde operasyona 2 bin 67 polisin katıldığını, havadan helikopter ve insansız hava araçlarıyla operasyona destek verildiğini belirtti.Görüntü Dökümü:

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamsıDHA-Gündem Türkiye-Kocaeli

2022-12-05 08:33:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.