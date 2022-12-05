Bomba yüklü aracın yanında görülen DEAŞ üyesi tutuklandı

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´de, DEAŞ´a yönelik operasyonda 'fedai' tarzı eylemde kullanılacak bomba yüklü aracın yanında görülen terör örgütü üyesi H.H.A.A. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın yayınladığı görüntülerdeki kişinin yerini tespit etti. DEAŞ içinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler olan, bomba yüklü araç ile 'fedai' tarzı eylemde kullanılan araç yanında görülen yabancı uyruklu örgüt üyesi H.H.A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2022-12-05 15:46:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.