

İZMİT(Kocaeli),(DHA) İSTANBUL'dan Hatay'a gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ.'nin Kocaeli'de AIDS hastası TIR sürücüsü M.C ile O.D. ve Ü.M.' yi cinsel istismarla suçlamasıyla ilgili açılan davanın duruşmasında genç kız., "Evden kaçtım, yolda yürüdüğüm esnada M.C. beni zorla TIR'a bindirdi" dedi.

Olay, 4 Nisan 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden çıkan otizmli E.Z.İ. isimli kız, Kocaeli'de M.C. isimli kişinin TIR'ına bindi. İddiaya göre M.C., otizmli E.Z.İ.'ye cinsel istismarda bulunduktan sonra cep telefonuyla çektiği görüntüleri O.D. ve Ü.M. isimli kişilerle paylaştı. E.Z.İ.'nin bulunduğu TIR'a gelen O.D. ve Ü.M. para karşılığı otizmli kıza istismarda bulundu. 4 gün boyunca TIR'da istismara uğrayan kız daha sonra Körfez ilçesinde bırakıldı.

Kızın ve ailesinin şikayeti üzerine M.C. ile kıza para karşılığı istismarda bulundukları öne sürülen O.D. ve Ü.M. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından TIR sürücüsü M.C. tutuklanırken, O.D. ve Ü.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. TIR sürücüsü M.C.'nin ise AIDS hastası olduğu belirlendi. M.C. hakkında, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Mahkemede tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, E.Z.İ. ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odasından duruşmaya katıldı.

'SENİ SATACAĞIM, PARA KAZANACAĞIM'

Mahkemedeki ifadesinde yaşananları anlatan otizmli E.Z.İ., "Evden kaçtım, yolda yürüdüğüm esnada M.C. beni zorla TIR'a bindirdi. Bana 'Sen benim esirimsin' dedi, müstehcen filmler izlemeyi teklif etti. 'Sen soyun, içerisi sıcak olur' dedi. Sonra klimayı açtı, ışıkları kapattı ve bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi" diye konuştu.

'BANA İSTİSMARDA BULUNUP 80 TL VERDİLER'

E.Z.İ., ifadesinin devamında, "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.'ye toplam 80 TL verdi. M.C.'de o parayı bana verdi. Paraya ihtiyacım olduğu için aldım ancak isteyerek cinsel ilişkiye girmedim, zorla yaptılar. Daha sonra bana, `Seninle işimiz bitti' diyerek bıraktılar. Bir süre çocuk esirgeme kurumunda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum" diye konuştu.

Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C., "E.Z.İ., kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan O.D. savunmasında, "M.C. bana E.İ.Z.'nin çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu söyledi. Kızla ilişkiye girmedim ancak M.C.'ye 30 TL verdim" dedi.

'BANKA HESABINA 50 TL ATTIM'

Tutuksuz sanık Ü.M. ise, "M.C. bana kızın çıplak videosunu attı. Kızla birlikte oldum, M.C.'nin hesabına 50 TL attım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık M.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-07 15:58:09



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