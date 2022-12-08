Hastanede tedavi gören eşinin yanına giderken 2 otomobil çarptı, hayatını kaybetti

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Nabi YAZICI/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, hastanede tedavi gören eşinin yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Turgut (76), 2 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 kara yolu Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bölgede bulunan üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Turgut'a, önce 41 ALV 992, ardından 41 AAH 597 plakalı otomobiller çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde oturan Mustafa Turgut'un, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve kızının refakatçi olarak kaldığı eşi Emine Turgut'u ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken kazanın yaşandığı belirlendi.

Kazanın ardından araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mustafa Turgut'un cenazesi, bugün İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI

2022-12-08 15:13:44



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