Eşinden şiddet gören Emine: Boşanmak için hukuki destek istiyorum



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, şiddet gördüğü eşi Ferdi Sağır´dan (42) şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldıran Emine Sağır (38), "Boşanmak istiyorum, kesinleşmiş cezaları var, bu cezalarını çekmesini istiyorum. Avukat tutacak durumum yok, destek bekliyorum" dedi.

Darıca Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Emine Sağır, 2009 yılında görücü usulüyle evlendiği Ferdi Sağır'dan şu an 6 ile 8 yaşlarında olan 2 kız çocuğu sahibi oldu. Evliliğinden bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını söyleyen Emine Sağır, defalarca şikayetçi olmasının ardından Ferdi Sağır'ın para cezası ve caydırıcı cezalara mahkum olduğunu belirtti. Ailesinin ve eşinin akrabalarının araya girmesiyle yeniden barışarak bir araya geldiklerini ifade eden Emine Sağır, daha sonra eşinin yeniden kendisine ve çocuklara şiddet uygulamaya başladığını söyleyerek, "Bana ve çocuklara fiziki olarak şiddet uygulamaya başladı, çocuklarımla psikolojimiz bozuldu. Boşanma davası açtım ama bu defa ailemi tehdit etmeye başladı. Özellikle kardeşime kafayı takmış ve `kardeşini öldüreceğim, babanı öldüreceğim´ gibi tehditlerde bulunuyordu. Korktum ve davalarımı geri çektim. Ailemin evi kurşunlandı, babası beni alarak memleketi Giresun'a götürdü" dedi.

BARIŞTILAR, YENİDEN ŞİDDET GÖRDÜ

Geçen yıl eşinin ailesinin yanında kaldığı sırada konunun medyada yer almasının ardından kayınpederinin kendisini bu nedenle yanında istemediğini ve tekrar Gebze'deki ailesinin yanına geldiğini söyleyen Emine Sağır, "Bu sırada eşimin amcasının oğlu araya girerek, 'Arada 2 tane çocuk var, barıştıralım' diyerek geçen eylül ayında barıştırdılar. Barıştıktan 2 ay sonra yeniden hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulamaya başladı, gözümün önünde çocuklarıma şiddet uyguladı. En son geçen hafta kızım bütün derslerinden 100 puan almıştı, bir tek matematikten zayıf almıştı. Bu nedenle kendi kafasını duvara vurdu, hem de çocuğun ellerine vurmaya, küfür etmeye başladı. Bu sırada çocuğumu elinden kurtarmaya çalışırken benim de saçımdan tutup vücudumun çeşitli yerlerine darp uyguladı. Bu sırada zil çalması üzerine kapıyı açtığında kardeşimin elinde çocuklar için aldığı çikolata vardı. Çocuklar koşarak dayısının bacaklarına sarılıp, 'Dayı bizi kurtar, babam bize şiddet uyguluyor, küfür ediyor, psikolojimiz bozuldu´ dedi. Eşim, kardeşime kafa atmaya çalıştı, kardeşimin kendisini geri çekerek kurtardı. Ben ikisini de ayırmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yerden taş alarak kafasının önünden ve arkasından vurdum ama hala kardeşimi bırakmıyordu, yoldan geçenlerden yardım istedim. Yoldan geçenler, 'Eşine ve çocuklarına nasıl şiddet uygularsın?' diyerek bunu darbettiler" diye konuştu.

EŞİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Pazartesi günü polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Emine Sağır, "Boşanmak istiyorum, kesinleşmiş cezaları var, bu cezalarını çekmesini istiyorum, çocuklarımla bana yardım edilmesini istiyorum. Avukat tutacak durumum yok, destek bekliyorum" dedi.

SIĞINMA EVİNDE KALMAK İSTEMİYOR

Eşine elektronik kelepçe takılması yönünde şikayette bulunduğunu da söyleyen Emine Sağır, "Evden uzaklaştırma kararı çıkarttırdım. Giresun'da 2020 yılında 2 hafta sığınma evinde kalmıştım, çocuklarım bu nedenle eğitimden uzak kalıyor, o arada çocuklarımın psikolojisi iyice bozuluyor. Sürekli olarak evlerine ne zaman gideceklerini söylüyorlar. Evimden çıkmak istemiyorum. Hem evimde kalıyor hem ceza almıyor, olan çocuklarımla bana oluyor. Çocuklarımla birlikte evimde oturmak istiyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-12-08 16:44:56



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