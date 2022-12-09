İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in oğlunun sünnet düğününe siyasetçi akını

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Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet´in oğlu Aras Hürriyet´in sünnet düğününe CHP'li yöneticiler ve belediye başkanları katıldı. Hürriyet çifti oğullarıyla birlikte zeybek oynadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ile birlikte oğulları Aras Hürriyet için sünnet düğünü düzenledi. Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen düğüne TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve çok sayıda CHP'li milletvekili ile belediye başkanları katıldı. Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet, düğünde oğullarıyla birlikte zeybek oynadı. Düğüne katılanlar, Hürriyet ailesini tebrik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-09 21:52:33



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