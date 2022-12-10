Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı

Trabzonspor Kasımpaşa: 1-1
Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA)
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğitkarpuz
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk. 63 Peres), Gbamin, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Arif Boşluk (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Hamsik (Dk. 46 Bardhi), Visca (Dk. 88 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 88 Caner Uzun)
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran Ben Ouannes (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Donk (Dk. 46 Graovac), Bruma (Dk. 75 Tarkan Serbest), Petretta (Dk. 86 Yasin Özcan), Hajradinovic (Dk. 86 Oğuzhan Efe Yılmaz), Tirpan (Dk. 75 Aytaç Kara), Hadergjonaj (Dk. 86 Selim Dilli), Celina (Dk. 46 Yunus Mallı), Tunay Torun (Dk. 46 Fall), Bahoken (Dk. 41 Berat Kalkan)
GOLLER: Dk.16 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 81 Hadergjonaj (P) (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Kocaeli Stadı'nda oynadığı hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
16'ncı dakikada Hamsik'in içeri doğru pasıyla buluşan Umut Bozok, kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirdi: 1-0.
28'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen vurdu. Ancak kaleci Ertuğrul'u geçemedi.
81'inci dakikada Gbamin'in Kasımpaşalı Fall'a ceza sahasında yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren Levent Gümüşdere, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hadergjonaj, skoru eşitledi: 1-1.
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-12-10 21:11:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.