Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı

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Trabzonspor Kasımpaşa: 1-1

Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğitkarpuz

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk. 63 Peres), Gbamin, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Arif Boşluk (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Hamsik (Dk. 46 Bardhi), Visca (Dk. 88 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 88 Caner Uzun)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran Ben Ouannes (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Donk (Dk. 46 Graovac), Bruma (Dk. 75 Tarkan Serbest), Petretta (Dk. 86 Yasin Özcan), Hajradinovic (Dk. 86 Oğuzhan Efe Yılmaz), Tirpan (Dk. 75 Aytaç Kara), Hadergjonaj (Dk. 86 Selim Dilli), Celina (Dk. 46 Yunus Mallı), Tunay Torun (Dk. 46 Fall), Bahoken (Dk. 41 Berat Kalkan)

GOLLER: Dk.16 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 81 Hadergjonaj (P) (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Kocaeli Stadı'nda oynadığı hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

16'ncı dakikada Hamsik'in içeri doğru pasıyla buluşan Umut Bozok, kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirdi: 1-0.

28'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen vurdu. Ancak kaleci Ertuğrul'u geçemedi.

81'inci dakikada Gbamin'in Kasımpaşalı Fall'a ceza sahasında yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren Levent Gümüşdere, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hadergjonaj, skoru eşitledi: 1-1.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-10 21:11:04



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