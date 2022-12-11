6´ncı kattaki balkonun tentesine inen kadın, itfaiye merdiveniyla alındı 

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, oturduğu 7'nci kat balkonundan 6'ncı kattaki balkonun tentesine inen bir kadın, itfaiyenin merdivenli aracıyla alındı.
Olay, öğle saatlerinde Çayırköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 8 katlı binanın 7'nci katında oturan kadın, evinin balkonundan bir alt katın balkonun tentesinin üzerine indi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın bir yandan tentenin üzerinde dururken, bir yandan da evinin balkonundaki çamaşır iplerine tutundu. Merdivenli araçla balkona çıkan bir itfaiye eri, kadını bulunduğu yerde aldı. Kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2022-12-11 17:46:49
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