Beton santralinde makineye sıkışan işçi öldü

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te bir beton santralinde makineye sıkışan işçi Adil Altınkaya hayatını kaybetti.

Olay İzmit Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak üzerindeki bir beton santralinde meydana geldi. Santralde çalışan Adil Altınkaya, makineye sıkıştı. Durumu gören işçilerin ihbarı üzerine santrale polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. İşçinin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-12 19:09:25



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