Bariyer, otomobilin önünden girip arkasından çıktı: 3 yaralı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'de, TEM yolu Kartepe Tepetarla dinlenme tesisi girişinde meydana gelen kaza, tesisin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; İstanbul yönünde orta şeritte ilerleyen otomobilin, aniden tesise doğru yönelerek bariyere çarptığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2022-12-13 23:09:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.