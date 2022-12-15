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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektronik kontrollü diz üstü protez bacak geliştirildi

DHA

Elektronik kontrollü diz üstü protez bacak geliştirildi


Ergün AYAZDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Küçük ile doktora öğrencisi Mücahit Ege'nin 'Elektronik Kontrollü Diz Üstü Protez Bacak' projesi, TÜBİTAK tarafından başarı öykülerine seçildi.
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Küçük ile doktora öğrencisi Mücahit Ege, yaklaşık 6 sene önce başladıkları `Elektronik Kontrollü Diz Üstü Protez Bacak´ projelerini hayata geçirmeyi başardı. Yürütme algoritması üzerinde çalışmaların sürdüğü protez bacağın laboratuvar ortamında yürümesi sağlandı. Projede hedeflerinin ayağı tamamen taklit eden protez bacak yapmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serdar Küçük, "Proje doktora öğrencim Mücahit Ege ile 5-6 sene önce başladığımız bir projedir. Robotik bir bacak yapmak için araştırmaya başladık. TÜBİTAK projemiz geçti ve motorlar ile bazı ekipmanları sağlayacak finansmanı bulduk. Yurt dışında ne tür protez bacak kullanıldığına baktık. Yaptığımız işin de bir bilimsel tarafı da olmalıydı. Yapmışken ayağı tamamen taklit eden bir şey yapmak istedik. Bir insanda diz eklemi ve iki tane de ayak bileğinde eklem mevcut. Projeyi yazdık" dedi. 
'HEDEF, AYAĞI TAKLİT EDEN PROTEZ BACAK'
Şu anda işin en başında olduklarını belirten Küçük, "Nihai hedefimiz, sağlıklı bir insanın bacak hareketini taklit etmesini istiyoruz. Laboratuvar ortamında biz bunu yaptık. Şu anda normal bir prototip ortaya koyduk. 3 boyutlu yazıcıyla tasarladığımız motorları ana gövdeye yerleştirdik. Dünyada mevcut bir motorlu var. Biz insan ayağını taklit etsin, diye 3 motoru bacağın içerisine monte ettik ve 3 motor birlikte çalıştı. Bunu biz amputeye denettik ve 3 motorun ağır olduğunu söyledi. 1 motor 700-800 gram olunca 4,5 kilo ağırlığına geldi. İçerisinde piller, elektronik kartlar ve ana gövde var. Bu protezi iyileştirmemiz gerektiğine karar verdik. İkinci aşamamız ise protezin laboratuvar ortamında yürümesini sağladık. Ancak bu protezin diğer ayakla da uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Diğer bacağın bastığında öbür bacağın ayakta durması gibi ya da her ikisi ayaktayken yürüme algoritmaları var ve öğrencimizle onları çalışıyoruz" diye konuştu. 
`AMACIMIZ YERLİ ÜRETMEK' 
Projenin TÜBİTAK tarafından başarı öykülerine seçildiğini, Türkiye'de elektronik kontrollü diz üstü protez üretimi olmadığını, protezlerin yurt dışından satın alındığını aktaran Küçük, "Satın alınan bu dizüstü protezler ya tek parçadan oluşmakta ya da diz ve ayak bileğinde tek eksende hareket edecek şekilde üretilmekteydi. Bu çalışma ile elektronik kontrollü diz üstü protez bir bacağın tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirildi. Protez bacak hem modüler yapıya sahip hem de diz ekleminde 1, ayak bileğinde ise 2 eksende hareket etmesi dolayısıyla muadillerinden farklılaşıyor. Böylece sağlıklı bir insanın bacak hareketleri taklit edilebiliyor. Bacak için 1-2 yıl daha zaman istiyoruz. Yürütme algoritması üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de böyle bir üretim yok. Türkiye'de biyomedikal mühendisliği kurmamızdaki bir nedeni de buydu. Türkiye'de biyomedikal sektöründeki ürünlerin yüzde 90'ı yurt dışından geliyor. Bizim amacımız, insanlarımızı döviz vererek yurt dışından sağladığı o ürünleri yerli olarak üretmek, hedefimiz de o paraların Türkiye'de kalmasını sağlamaktı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2022-12-15 09:33:14

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