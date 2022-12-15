Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 ölü (2)

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FEYZA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, meydana gelen kazada Ayşegül Yılmaz (24) ile araçta bulunan Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaranan Feyza Gökgün (20) kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-12-15 16:37:13



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