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Arkadaşını kurtarmak yerine uyuşturucuyu pencereden atıp, evi temizlemiş

DHA

Arkadaşını kurtarmak yerine uyuşturucuyu pencereden atıp, evi temizlemiş


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Öykü Yündün'ün (21) ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Nihat Şeker'in (40), kriz geçiren arkadaşını kurtarmak yerine evdeki uyuşturucu maddeyi dışarı atıp ortalığı temizlediği, yaklaşık 30 dakika sonra ambulansı arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.
Olay, 13 Temmuz 2021'de Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü bırakıp, işe giden Nihat Şeker, daha sonra döndü. Yündün telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, belli bir süre geçirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde de bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Nihat Şeker ise tutuklandı. 
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU ALIP, DÖNMÜŞ
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Şeker hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Öykü Yündün'ün ölüm nedeni detaylıca anlatıldı. Otopsi raporunda, Öykü'nün ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirlendi. Daha sonra Öykü Yündün'ün uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiği araştırıldı. Nihat Şeker'in çalıştığı firmaya ait araçla gece İstanbul'dan uyuşturucu madde alıp İzmit'e döndüğü, Fatih Mahallesi'nden Öykü Yündün'ü aldığı ve sabaha karşı Körfez ilçesinde olayın gerçekleştiği adrese birlikte geldikleri tespit edildi.
EVE GİRDİKTEN 30 DAKİKA SONRA AMBULANS ÇAĞIRMIŞ
İkili eve girdikten 5 saat sonra Nihat Şeker'in tek başına çıkıp, işe gittiğini belirleyen ekipler, 2 saat sonra 12.08'de adrese dönen Şeker'in evine giremediğini, bahçede hızlı adımlarla dolaştıktan sonra komşusu H.K.'den aldığı merdivenle 12.21'de ikamete girdiğini tespit etti. Telefon kayıtlarına bakıldığında Nihat Şeker'in, eve girdikten yaklaşık 30 dakika sonra, 12.52'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiği ve ambulansın 12.55'te adrese ulaştığı belirlendi. Sanığa merdiven veren komşu H.K. ise ifadesinde, Nihat Şeker'in merdivenle balkona tırmanıp, eve girdikten sonra kendisinden yardım istemediğini belirtti.
'BİRLİKTE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIK'
Savcılıkta ve mahkemede ifade veren sanık Nihat Şeker ise gece Öykü ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, sabah kendisinin işe gittiğini söyledi. Eve geri geldiğinde kapıyı açamadığını, içeriden hafif inleme sesi geldiğini belirten Şeker, komşudan istediği merdivenle adrese girdiğini, halının üzerinde yatan Öykü'nün ağzından köpük geldiğini ve nefes almadığını fark ettiğini belirtti. Uyuşturucu düzeneğinin kırıldığını, bu nedenle yere madde döküldüğünü gördüğünü ifade eden Şeker, ambulans çağırmaya karar verdikten sonra evi topladığını, uyuşturucu maddeyi ise camdan dışarı attığını söyledi. Kırılmış olan düzeneği de çöpe attığını ifade eden Şeker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi. Şeker, polis ve sağlık ekipleri gelince Öykü'nün öldüğünü öğrendiğini dile getirdi.
SAVCI, 3 SUÇTAN CEZA TALEP ETTİ
Toplanan delil ve ifadeleri değerlendiren savcı, Nihat Şeker'in Öykü'nün hırıltılarını saat 12.13'te ilk kez duyduğu, 12.21'de ikamete girdiğini, bu esnada nöbet geçiren Öykü'yü kurtarmak yerine uyuşturucu madde aparatlarını toplayıp zaman geçirdiği, saat 12.52'de ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini belirtti. Sanığın ifadelerinde de Öykü'nün kriz halinde olmasına rağmen 112 unsurlarına geç haber verdiğini kabul ettiğini belirten savcısı, Nihat Şeker'in 'uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamaları ile yargılanmasını talep etti.
UYUŞTURUCU TEMİN ETTİĞİNİ KABUL ETMEDİ
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nihat Şeker, Öykü Yündün'e uyuşturucu madde temin edip, ölümüne neden olduğu suçlamasını kabul etmedi. Yündün'ün daha önce sokaklarda yaşadığını, kıyamadığı için evine aldığını iddia eden Şeker, olay günü kadını aradığını ancak telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenip, ikametine geldiğini, kriz geçirdiğini anlayınca ambulansı çağırdığını söyledi. Öykü'nün öldüğü ekiplerden öğrendiğini anlatan Şeker, sonrasında gözaltına alınıp, tutuklandığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı şubat ayına erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-12-16 10:59:30

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