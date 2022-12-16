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Türkiye'nin raylı sistemler için tasarlanan yerli motoru çalıştırıldı

DHA

Türkiye'nin raylı sistemler için tasarlanan yerli motoru çalıştırıldı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, raylı sistemlerde kullanılmak üzere, Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve lisans hakları TÜBİTAK'a ait olan 160 serisi motor ailesi tasarımının ilk ürünü; 8 silindirli ve 1200 beygir gücündeki özgün motor, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle çalıştırıldı.
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) '1007 Programı' kapsamında desteklenen, TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü), TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile yapılan 'Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi' tamamlandı. Projenin tanıtımına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı. TÜBİTAK RUTE yöneticiliğinde, raylı ulaşım alanındaki motorlar içinde 1 litre motor hacminden elde edilen en yüksek güce sahip dizel motor, törenle çalıştırıldı. Özgün motor, lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan ilk motor olma özelliği taşıyor. Özgün motor, sınıfındaki motorlara göre çevreci, verimli ve sürdürülebilir tasarıma sahip olacak. Lisans hakları TÜBİTAK'a ait 160 serisi motor ailesi tasarımının ilk ürünü olan, 8 silindirli ve 1200 beygir gücündeki motor, global ölçekte belirlenen emisyon limitlerini karşılıyor. Sürdürülebilir ve çevreci tasarıma sahip özgün motor, iklim krizine önerilen çözümlerden olan alternatif biyoyakıtlar ile çalışabiliyor.
KARAİSMAİLOĞLU: LOKOMOTİFLERİMİZDE KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ
Motorun 8 silindirli olarak üretildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Özgün motor, 8 silindirli olarak üretildi. Mühendislik altyapısı 12 ve 16 silindirli ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarımları yapıldı. Demir yolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız. Önümüzdeki günlerde gemi sanayi ve tersanelerde de aranan bir motor olacak. Demir yolu bu ülkenin bir parçasıdır ve bir kültürüdür. Demir yolundaki yatırımlarımız devam edecek. Demir yolu araçları, ekipmanları yerli ve milli üretmek için hem mühendis hem işçi arkadaşlarımız bir aile olarak ülkemizin geleceği için çok önemli görevler üstleniyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. 
VARANK: MOTORU YERLİ, GURURLA SÖYLEYECEĞİZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise özgün motor geliştirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz muhaliflerin çok sıkça kurduğu bir cümle var. Bir ürün gerçekleştirdiğimizde, 'Hani bunun neresi yerli? Bunun motoru yerli mi' diye soruyorlar. Evet, bugün onlara cevap veriyoruz. Kendi raylı sistemlerimizde kullanacak, kendi özgün motorumuzu geliştirdik. Bunun da motoru yerli gururla söyleyeceğiz. Özgün motor hem kendi sınıfında hem de TCDD'nin envanterindeki lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı, daha verimli ve çevreci bir tasarıma sahip. Tüm lisans hakları da bize ait. Bu motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi. Yüzde 90'ı da yine ülkemizde üretildi. Bu motorun 3 bin 600 farklı ayrı parçası bulunuyor. Ülkemizde tamamını geliştirdik ve üretimlerin yüzde 90'ını burada gerçekleştirdik. Bu modüler bir motor. 8-12 ya da 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda bu motoru üretebileceğiz. TÜVESAŞ tarafından seri üretimi gerçekleştirilecek ve kullanımı yaygınlaştırılmış olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-12-16 13:41:12

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