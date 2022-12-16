Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve Feyza toprağa verildi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TANKER SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocukluk arkadaşı olan 3 genç kız Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün'ün hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Selda Hatun TAN

2022-12-16 20:52:36



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