Kocaeli'de 171 şişe 'sahte içki' ele geçirildi

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DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlediği operasyonda 171 şişe sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' nedeniyle adli işlem uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-12-18 01:25:17



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