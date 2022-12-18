

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-YENİLİK Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "İmamoğlu kim, cumhurbaşkanlığı kim? Sen kimsin, cumhurbaşkanlığı kim? Altyapın yok, bir kapasiten yok. Türkiye'ye yazık, günah yahu. Başımıza ikinci Erdoğan vakası gelmek üzere" dedi.

Öztürk Yılmaz, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Öztürk Yılmaz, "Türkiye'de diktatörlüğe karşı bir mücadele veriyoruz. Cana can, başa baş, dişe diş bir mücadele. Bu mücadelede yanımızda olanlar ile karşımızda olanlar olacak. Yanımıza çok insan alarak, bu mücadeleye devam edeceğiz. Daha kararlı, daha emin, daha güçlü, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı, insanlarımızı mutlaka bu beladan kurtaracağız. Hayatımızı karartmaya çalışan, Türkiye'yi karartmaya çalışan, tehdit eden, şantaj yapan ve siyasi muhaliflerini baskı altında tutan ve ölüme terk eden insanlarla hesaplaşacağız. Hem de nasıl hesaplaşacağız, göreceksiniz. Korkan namerttir, alçaktır ve şerefsizdir. Ölümü göze alıp çıkmışım. Sizin tehdidiniz bana vız gelir, tırıs gider. Bu tür yollardan çok geçtim. Sindirilmek, korkutulmak istendim. Her defasında bu olaydan güçlü çıktım" dedi.

'ALTYAPIN YOK, BİR KAPASİTEN YOK'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Yılmaz, "Birkaç gün önce 6'lı masanın da bir tiyatro çerçevesinde, İstanbul'da nasıl toplandığına dair birkaç cümle söylemek istiyorum; ayıptır yahu, ayıptır. Türkiye'yi böyle Afrika ülkelerinin pozisyonuna sokan anlayışı kınıyorum. İmamoğlu kim, cumhurbaşkanlığı kim? Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz. Sen kimsin, cumhurbaşkanlığı kim? Altyapın yok, bir kapasiten yok. Avrupalıların, Amerikalıların iki açıklaması ile gaz yapmaya çalışan bir adamsın. Türkiye'ye yazık, günah yahu. Başımıza ikinci Erdoğan vakası gelmek üzere. Bir şekilde mağduriyet yaratarak olayı götürmeye çalışıyorlar. Ayıptır, yahu" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-18 16:27:55



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