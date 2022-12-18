CHP´li Salıcı: Hiç kimse CHP ve 6´lı Masa´yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın 



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´na verilen hapis cezasını eleştirerek, "Hiç kimse CHP ve 6´lı Masa´yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli´nin Darıca ilçesinde partisine katılanlar için bir düğün salonunda düzenlenen rozet takma töreninde katıldı.Törende konuşan Salıcı, "31 Mart´ta bu milletin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kazanmamıza rağmen bunu içlerine sindiremediler. İçlerine sindiremedikleri için seçimleri iptal ettirmemiz lazım, bunun için de kılıf bulmamız lazım dediler. Nedir o kılıf? Çaldılar diyelim, hırsız hırsızın halinden anlar. Bizim çaldığımız yok, ama onlar, demek ki bu konuda deneyimliler, bu işe bir kılıf bulalım bu seçimi iptal ettirelim dediler. Sonuç bir yargı hamlesiyle 6 Mayıs günü İstanbulluların seçimdeki iradesi iptal edildi. Tekrar sandığa gidildiğinde ise vatandaş bize oy vermediyse de demokrasi mücadelesi olduğu gerekçesiyle 800 binden fazla oy farkıyla İmamoğlu tekrar belediye başkanı seçildi." dedi.

İmamoğlu´nun siyasi yasaklı yapılmak istendiğini ifade eden Salıcı, "İstanbul seçimlerini kazanmamıza en çok katkısı olan 2 kişiden birisi olan İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu´na atmış olduğu tweetten dolayı saldırarak neredeyse müebbet hapis vereceklerdi. 10 yıla mahkum edip siyasi yasak getirdiler. Onlar zannediyor ki, 10 yıl hapis verirsek Canan´dan kurtuluruz. Canan sizin yakanızı bırakmaz. Bitti mi? Bitmedi, İstanbul´u kazanmamızda diğer en önemli figür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu´na son verdikleri cezayla onu da siyasi yasaklı yapma peşindeler. Biz şunu biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi bedel ödeyenlerin, mücadele edenlerin partisi. Biz geri adım atmayacağız, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Hiç kimse CHP ve 6´lı Masa´yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-12-18 18:06:08



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