Kartepe, beyaza büründü

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Selda Hatun TAN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla bembeyaz oldu.

Kocaeli´de aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı. Kartepe Kayak Merkezi'ne ise gece kar yağdı. Kar yağışı, sabah saatlerinde de sürdü. Kartepe´de beyaz örtü oluşurken, pistlerde kayak yapılacak kadar kar henüz birikmedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2022-12-19 11:36:56



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