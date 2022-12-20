Kocaeli'de, HDP il eş başkanları ve yöneticileri serbest bırakıldı

Güz dönemi nedir? Üniversitede güz dönemi ne zaman olur?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü´nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyince gözaltına alınan HDP il eş başkanları ve yöneticilerinden oluşan 6 kişi serbest bırakıldı. Bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü´nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi, dün akşam saatlerinde İzmit Sabri Yalım Parkı´nda toplanmak istedi. Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı. HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri sırada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi. HDP'li yöneticiler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Polis ekipleri, aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisinin bulunduğu toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-12-20 10:39:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.