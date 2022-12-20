Arkadaşını şakalaşırken öldürdüğünü söyledi, müebbet hapis aldı

Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, arkadaşının evinde sırtından vurulan Tufan Korkmaz´ın (36) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Erman Korucuoğlu, karar duruşmasında "Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı" dedi. Korucuoğlu, müebbet hapse çarptırıldı.
Olay, 22 Ocak'ta Gölcük'ün Karaköprü Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olay anında evde olan Erman Korucuoğlu ile Dursun Hakan A., gözaltına alınıp, tutuklandı. Dursun Hakan A., önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erman Korucuoğlu, tutuksuz sanık Dursun Hakan A., Tufan Korkmaz´ın ailesi ve avukatlar katıldı.
Savunmasında cinayeti para için işlediği yönündeki iddiaların yalan olduğunu öne süren Erman Korucuoğlu, "Tufan´ı bilerek öldürmedim. Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı. O eve de o silaha da lanet olsun. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Erman Korucuoğlu´nun `kasten öldürme´ suçundan müebbet, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan ise 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Dursun Hakan A. ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-12-20 17:31:09
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