Oyun oynadığı beton direklerin arasında sıkışan Yusuf, öldü

Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi!

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evinin karşındaki arazide üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine çıkıp oynayan Suriye uyruklu Yusuf Khalaf (6), kayan direklerin arasında sıkışarak öldü.

Olay, saat 16.15 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak´ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki boş araziye üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynamaya başladı. Yusuf, bu sırada kayan beton direklerin arasında sıkıştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2022-12-20 19:18:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.