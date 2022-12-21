Beton elektrik direklerinin arasına sıkışıp ölen Yusuf, toprağa verildi

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boş araziye bırakılan beton elektrik direklerinin arasına sıkışarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Yusuf Khalaf'in (6) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evlerinin karşısındaki boş araziye 2 yıl önce bırakılan beton elektrik direklerinin üzerinde oynamaya başladı. Bir süre sonra Khalaf, kayan direklerin arasına sıkışıp, yaşamını yitirdi. Yusuf'un cenazesi, morgdan alınıp, Mahmutpaşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Yusuf Khalaf, Yeşilkent mezarlığında toprağa verildi.

'DEFALARCA ARADIK, İLGİLENEN OLMADI'

Suriyeli ailenin yaşadığı evin sahibi Şükrü Dizman, "Defalarca aradık, ilgilenen olmadı. İki yıldır orası berbattı, 3 kez aradım. Daha sonra muhtarı aradı, şikayetimi ona da ilettim. Parkta top oynayan çocuklar var. Akşam saatlerinde 20-25 çocuk oyun oynuyor. O bölge tehlike saçıyordu. Mahallenin içi, çocuk parkının yanı ve top sahasının dibi. Canımız çok yanıyor, 6 yaşındaki bir evladımız gitti" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-12-21 14:33:53



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