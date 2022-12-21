2 iş insanın öldürülmesinde sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 2005 yılında iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar´ın öldürülmesi olayıyla ilgili geçen yıl gözaltına alınıp tutuklanan Namık Elvan, yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit Sepetçiler Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde 15 Aralık 2005'te iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ın cesetleri bulundu. Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar´ın o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı. 17 yıl sonra yeniden açılan dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Tuncer Odabaş´ın 2020 yılında hayatını kaybettiği belirledi. Uşak'ta yakalanan Namık Elvan ise ifadesinde Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, Tuncer Odabaş ile öldürdüklerini itiraf etti. Polise verdiği ifadede Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık Elvan, iş insanlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi. Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık Elvan, sonrasında yıllarca saklandığını ifade etti.

FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Namık Elvan´ın FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık Elvan'ın, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Elvan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKIN DOSTU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Namık Elvan hakkında Kocaeli 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Mahkemede savunma yapan Namık Elvan önceki duruşmalarda, öldürülen Hasan Hallaç´ın yakın dostu olduğunu, cinayeti Tuncer Odabaş´ın işlediğini, şahit olmasına rağmen kendisinin ve ailesinin öldürülmekle tehdit edilmesi sebebiyle olayı sakladığını söyledi.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Elvan, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Namık Elvan, öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ve Süleyman Acar´ın aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Namık Elvan´a son savunması için söz verdi. Savunma yaparken ağlayan Namık Elvan, "Ben bütün suçlamaları reddediyorum. İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değildir. Bu olayın şahidiyken, faili durumuna getirildim. Allah´a yemin olsun, 17 senedir manen hapis yatıyorum. Cinayeti gerçekleştiren ben değil, Tuncer´di. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Bütün ailem maddi ve manevi olarak zor durumdadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Savunmaların tamamlanmasının ardından tüm dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, Namık Elvan´a `Kasten öldürme´ suçundan Hasan Hallaç ve Süleyman Acar için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-12-21 16:08:03



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