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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beton elektrik direklerinin arasına sıkışıp ölen Yusuf, toprağa verildi (2)

DHA

Beton elektrik direklerinin arasına sıkışıp ölen Yusuf, toprağa verildi (2)


'ŞİKAYET ETTİK, HİÇ GELEN OLMADI'
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boş araziye bırakılan beton elektrik direklerinin arasına sıkışarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Yusuf Khalaf'in (6) babası Muhammed İbrahim Khalaf, tercüman aracılığı ile gazetecilere konuştu. Şikayetçi olduğunu belirten Khalaf, "Burada oynarken direkler üzerine yıkılmış. Burası çocuk parkı diye geçiyor. Daha sonra annesi gelmiş. Burası, güvenli bir yer değildi. Burası ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa, yapılsın; çocuğumu kaybettim. Tehlikeli olduğunu bilseydi girmezdi. Çevresinde bir güvenlik teli olsaydı; girmezdi. Çocuğum şimdi yanımda olurdu. Beton direkler 1,5 seneden fazladır buradaydı. Kimse de gelip bir şey yapmıyordu. Eskileri getirip, yeni beton direkleri alıyorlardı. 1 ay önce de yeni betonlar geldi. Komşular ile birlikte yetkililere şikayet ettik, hiç gelen olmadı. Bir kez gelip fotoğraf çekip, gitmişler. Şikayetçi olduk, çocuğumun hakkını arıyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-12-21 16:09:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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