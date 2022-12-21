15 yaşındaki Gökçe viyadük altında ölü bulundu

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DERİNCE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Gökçe Ergen (15) viyadük altında ölü bulundu. Ergen´in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Gökçe Ergen´in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2022-12-21 23:29:19



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