Ölü bulunan Gökçe, viyadükten atlamış

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DERİNCE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde viyadük altında ölü bulunan Gökçe E.´nin (13) intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin Gökçe E. olduğu tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.´nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.´nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-12-22 13:42:21



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