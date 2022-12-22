Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla ağır yaraladı

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Levent Yelege (30), eski eşi Esma Nur Bakan (28) ile eşi Sezer Bakan´ı (26) tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak´ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan´ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan´a kurşun yağdırdı. Çiftin silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayın ardından kaçan Levent Yelege polis tarafından yakalandı. Polis, olayın yaşandığı evde ve çevresinde çok sayıda mermi kovanı buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI
2022-12-22 15:41:06
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