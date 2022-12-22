Kocaeli´de 900 litre etil alkol ele geçirildi

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Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin yılbaşı öncesi araç ile İzmir´den kaçak alkol ve bandrolsüz etil alkol getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler, İzmir´den Kocaeli´ye gelen kamyonu takibe aldı. Durdurulan kamyonda yapılan aramada 5 litrelik bidonlar içerisinde 900 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-12-22 15:43:27



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