Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla ağır yaraladı (2)

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde eski eşi Esma Nur Bakan ile onun eşi Sezer Bakan´ı tabancayla vurarak ağır yaralayan Levent Yelege´nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayı eski eşini kıskandığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Yelege, "İstanbul´da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez´e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2022-12-22 17:28:39



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