Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede

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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-12-23 12:26:56



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