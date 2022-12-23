Bedava halı izdihamı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir mağazanın açılışta bedava halı dağıtması izdihama neden oldu.
Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi´nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi. Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu. Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı. Vatandaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi. Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-12-23 17:22:46
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