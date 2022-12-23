Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2022-12-23 21:46:57
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