Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede (2)

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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-12-23 21:46:57



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