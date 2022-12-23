Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı 

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Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 yolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Vedat Güler yönetimindeki 35 BAY 811 plakalı otomobil, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptı. Kazada, Vedat Güler ve kuzeni Yusuf Güler yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Kazadan yara almadan kurtulan ve adı öğrenilemeyen bir kişi, kuzen olan 2 arkadaşının kendisini Gebze otogarından aldığını belirterek, "Nasıl oldu anlayamadık, kırmızı renkli bir otomobil aracımızı sıkıştırınca kaza yaptık" dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-12-23 21:50:16



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