Restoranda tabancayla vurulan Kıymet öldü; eşi ve kayınbiraderi gözaltında (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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CİNAYET KAMERADA

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde 2 çocuk annesi Kıymet Budak´ın bir restoranın bahçesinde öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B.´nin bahçede bir süre konuştuğu eşini, tabancasını çıkarıp vurduğu görüldü. Budak´ın yere yığıldığı, M.B.´nin yeniden tabancasını ateşlediği de görüntülerde yer aldı.

Çift arasında bir süredir sorunlar yaşandığı, M.B.´nin konuşmak için gece eşini evden aldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-12-24 15:09:58



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