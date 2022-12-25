Kocaeli'de deredeki kirliliğe inceleme

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinden geçerek İzmit'ten denize dökülen Kilez Deresi, sabah saatlerinde mavi renkte akmaya başladı. Kirliliğin dereye akan bir yağmur suyu kanalından geldiğini belirleyen ekipler, numune alarak kaynağı tespit etmek için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçerek İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi, sabah saatlerinde mavi renkte akmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Marmara Denizi'ne kadar ulaşan kirliliğin Kartepe Çepni Mahallesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi girişindeki bir yağmur suyu kanalından dereye karıştığı tespit edildi. Bölgeye gelerek numune alan ekipler, dereye karışan maddenin ne olduğunu tespit ederek kaynağına ulaşmak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2022-12-25 12:03:40
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