Kıymet'i restoranda tabancayla vuran eşi tutuklandı



Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde öldürülen Kıymet Budak'ın (35) gözaltına alınan eşi Şafak Budak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Şafak Budak ve ağabeyi N. B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kıymet Budak'ın eşi tarafından öldürülmesi de restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıymet Budak'ın İran asıllı olduğu ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için henüz bir başvuru yapılmadığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-12-25 13:14:04



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