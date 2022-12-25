Kocaeli'de deredeki kirliliğe inceleme (2)



`FİRMANIN MAZGALLARINDA KÖPÜKLENME GÖRDÜK´

Kirliliğin tespit sürecini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, "Sabah erken saatlerde bu Kilez Deresi'nde bir kirlilik olduğu belediyemize iletildi. Biz de hemen ekiplerle olay yerine geldik. Söz konusu derede bir köpüklenme olduğunu tespit ettik. Bu durumu araştırmak üzere İSU Genel Müdürlüğü'ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve AFAD ekiplerine bildirdik. Hep beraber olay yerinde incelemelere başladık. Bu köpüğün, kirliliğin nereden gelebileceği ile ilgili araştırmaya, derenin yukarısına doğru takibe başladık. Daha sonra Çuhane Deresi'nin ayrım kolunda köpüklenmenin yoğun olduğunu, Çuhane Caddesi üzerindeki bir yağmur suyu hattından dereye deşarj olduğunu ve köpüklü maddenin bu söz konusu yağmur suyu deşarj hattından geldiğini tespit ettik. Daha sonra bu yağmur suyu hattının nereden geldiğini araştırdık. Burada bulunan bir firmadan olabileceğini düşünerek, firmanın içerisine girdik. Yaptığımız incelemelerde öncelikle tesisin yağmur suyu mazgal hatlarında da söz konusu beyazlanma ve bir köpüklenmenin olduğunu gördük. İncelemelerimize devam ettik ve bu kirliliğin bu firmadan kaynaklandığını tespit ettik" dedi.

`NUMUNE ANALİZ SONUÇLARINI BEKLEYECEĞİZ´

Meriç Deniz bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Bu konuyla ilgili yağmur suyu hattından numunelerimizi aldık. Bu numuneler analiz edilecek yetkili laboratuvara iletilecek. Bununla ilgili de il çevre müdürlüğü, İSU ve büyükşehir ekipleri olarak tutanağımızı tuttuk. Şimdi numune analiz sonuçlarını bekleyeceğiz. Bu kirlilik denize kadar ulaştı. Buradaki hattın denize kadar olan kısmı yaklaşık 14-15 kilometre. Zaten bu hat boyunca köpüklenme gözüküyor. Tabii bu madde yoğun bir madde olduğu için suyla da karışıyor, köpüklenme de yapıyor. Şu anda İzmit Körfezi'ne kadar ulaştı. Çalışmaları başlattık. Söz konusu firma, kendi yağmur suyu hatlarını şu anda temizlemeye başladı. Çıkan atıkları yetkili lisanslı geri dönüşüm firmasına iletecek. Bundan sonraki süreçte analiz sonuçları ne gösterirse ona göre hareket edilecek"

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2022-12-25 15:02:03



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