Yangında yatalak hasta öldü, eşi yaralandı

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Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs (77) yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen eşi Mesude Çelikörs (72) ise tedavi altına alındı.

Yangın akşam saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı´nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Orhan Çelikörs ile Mesude Çelikörs´ün yaşadığı 8´nci kattaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çelikörs´ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Soner GÜLEZER

2022-12-27 20:23:19



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