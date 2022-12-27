Yangında yatalak hasta öldü, eşi yaralandı (2)

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HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen eşi Mesude Çelikörs ise Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mesude Çelikörs'ün tedavisi devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Erol POLAT

2022-12-27 22:50:25



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