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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza gece saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-130 yolu Kullar köprülü kavşağında meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen İdris Kanik idaresindeki 41 AJC 593 plakalı beton mikseri, kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak ters yöne geçen beton mikseri Erkan Yılmaz yönetimindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki düştü. Yolun alt tarafındaki özel otomobil servisinin 2'nci katına çarpan beton mikseri, kayarak binanın bahçesine savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan sürücü İdris Kanik ve oğlu Kazım Kanik'i araçtan çıkardı. Beton mikserindeki 2 yaralı ve otomobil sürücüsü Erkan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Yaralının beton mikserinden çıkarılması

Olay yerinden görüntüler

Kaza yapan araçların görüntüleri

DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE,(Kocaeli),(DHA) DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-12-28 01:39:45



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