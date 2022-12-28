Milli karateciyi bıçaklayan 2 kardeş tutuklandı

Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te milli karateci Umut Eren Gündoğ'un (20) bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
İzmit'te bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ, önceki akşam Hürriyet Caddesi´nde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Gündoğ'u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can Ahmetoğlu (19) ile yanındaki kardeşi E.A. (17), polis tarafından yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini dövdüğünü, tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2022-12-28 11:59:08
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