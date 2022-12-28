3 genç kızın öldüğü kazada sürücünün ehliyeti yokmuş

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada çocukluk arkadaşı olan Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) ve Feyza Gökgün (20) yaşamlarını yitirirken, sürücü Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, 15 Aralık'ta öğle saatlerinde, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Feyza Gökgün kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaralanan Feyza Gökgün ise hastanede hayatını kaybetti. Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı kullandığı belirlenen Feyza Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın tutuklandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, karşı yönden gelen hafif ticari aracın trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyallerini yakmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Kaza tutanağında da Feyza Gökgün'ün 'sürücünün kavşaklarda seyir değiştirmesi' ve 'sola dönüşte sürücünün yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaması' maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Mesut ÇATAK

2022-12-28 13:22:29



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