İcra memurunu tabancayla yaralayan avukat tutuklandı (2)

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmit'te, icra memuru Bünyamin Alyakut'u tabancayla bacaklarından ve elinden vurarak yaralayan avukat Teoman Ekşioğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-12-28 17:25:52



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