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Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı

DHA

Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi´ne akan dereye atık bırakan firmaya 1 milyon 470 bin lira ceza kesilmesinin ardından kirlilik konusunda uyarılarda bulundu. Körfeze akan derelere bırakılan atıklar konusunda sanayicilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Ergül, "Atıklar akarsularla birlikte denizlere taşındıktan sonra organizmalar tarafından alınıyorlar ve besin basamağına aktarılıyorlar. Bu atıkların bizim sofralarımıza kadar yediğimiz balıklarla gelme riski var" dedi. 
Kartepe ilçesinden geçerek İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi´nde renk değişimi yaşanması üzerine ekipler inceleme başlattı. AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kirliliğe neden olan firma belirlendi. Derenin kirlenmesine neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira para cezası uygulandı. Firmaya, belediye encümeni tarafından gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar faaliyetten men kararı verildi.
`GÖZLE GÖRÜLEBİLİR PROBLEMLERE NEDEN OLDUĞUNU HEĞİMİZ GÖRDÜK´ 
İzmit Körfezi çevresinde bulunan ve çeşitli sebeplerden dolayı kirliliğe neden olan bazı firmaların uzun vadede doğaya ve çevreye büyük zararları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, bu konuda sanayicilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Körfeze çeşitli yollarla gelen kimyasal maddelerin uzun vadede büyük sorunlara yol açtığını anlatan Prof. Dr. Ergül, "Bu tür kimyasalların akarsularla birlikte, akıntıların çok zayıf olduğu ve nispeten kapalı bir ekosistem olarak kabul edilen İzmit Körfezi´nde yarattığı sorunlar çok küçük sorunlar değil. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deniz salyası hadisesi olduğu gibi yıllarca küçük sanayi tesislerine ya da büyük tesislerden gelen atıkların büyük sorunlara, gözle görülebilir problemlere neden olduğunu üzülerek hepimiz gördük. Bu nedenle bu konularda hepimizin daha titiz davranması gerekiyor" dedi. 
`BU ATIKLARIN SOFRALARIMIZA KADAR GELME RİSKİ VAR´ 
İzmit Körfezi´ne ulaşan kimyasalların besin zinciriyle birlikte sofralara kadar geldiğini ifade eden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, şöyle konuştu: 
"Atıklar akarsularla birlikte denizlere taşındıktan sonra buradaki gözle görülemeyecek kadar küçük organizmalar tarafından alınıyorlar ve bir üst besin basamağına aktarılıyorlar. Oradan da daha üst besin basamağına aktarılıyorlar. Dolayısıyla da nihayetinde bu atıkların bizim sofralarımıza kadar yediğimiz balıklarla gelme riski var. Bu bakımdan nihai olarak insanların zarar gördüğü bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bu atıkları üretiyoruz ve daha sonra da bunlardan zarar görüyoruz. O bakımdan sanayicilerimizin bu konuda çok dikkatli, titiz davranmaları gerekir. Yapılan, alınan tedbirler var ancak bunların artırılması gerektiği anlaşılıyor. İzmit Körfezi´nin etrafında küçük-büyük ölçekli çok sayıda sanayi tesisi var. Zaman zaman dikkatsizlik sonucu bulaşan kirleticilerin haberlerini okuyoruz. Bunlar gittikçe artan oranda ve küçük bir ekosistemde biriktiği için oldukça zarar verici oluyorlar. Bu konuda daha titiz olunması gerekir." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-12-29 10:27:25

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