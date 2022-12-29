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Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu´nda bariyerlere çarparak devrilen sebze ve meyve yüklü TIR'ın şoförü Engin Kaan Akıncı yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Engin Kaan Akıncı'nın kullandığı 07 UB 032 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Akıncı'ya ilk müdahalede bulundu. Ambulanla hastaneye kaldırılan Akıncı, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, bu sırada yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2022-12-29 16:32:53



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